Бастрыкин рассказал о поведении арестованных украинских военных

Арестованные украинские военнослужащие во время следствия и судебных заседаний ведут себя очень скромно. Об этом рассказал председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин, выступая на Международном молодежном юридическом форуме, пишет РИА Новости.

«‎Они очень скромно себя ведут и на следствии, и в суде. Голову опускают, как бы раскаиваются», — сказал глава ведомства.

21 мая стало известно, что СК предъявил обвинения более 70 высокопоставленным украинским военным и чиновникам.

В апреле текущего года Следственный комитет России предъявил обвинение в терроризме троим военнослужащим Вооруженных сил Украины, обстреливавшим жилые дома в селе Ольговка Курской области. Известно, что трое военных в составе вооруженных подразделений украинской армии вторглись на территорию российского региона в августе 2024 года.

В начале этого года СК заочно предъявил обвинения бывшим членам Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову и Игорю Черкасскому в причастности к нападениям на мирных жителей в Донбассе.

Ранее Бастрыкин рассказал, что Украина вербует иностранных военных через свои посольства за рубежом.