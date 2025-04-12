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СК предъявил обвинение троим украинским военнослужащим

СК предъявил обвинение троим военным ВСУ, обстреливавшим курское село Ольговку
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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Следственный комитет России предъявил обвинение в терроризме троим военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ), обстреливавшим жилые дома в селе Ольговка Курской области, в результате чего погибли четверо местных жителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

По ее словам, соответствующее обвинение предъявлено военнослужащим 17-й танковой бригады ВСУ Игорю Дребеде, Евгению Крайванову и Николаю Шевченко.

Известно, что трое военных в составе вооруженных подразделений ВСУ вторглись на территорию Курской области в августе 2024 года.

Находясь в Кореневском районе, Дребеда, Крайванов и Шевченко, исполняя приказы командиров, Дребеда, Крайваной и Шевченко регулярно обстреливали жилые дома села Ольговка, где на тот момент находились мирные жители. В результате погибли четыре человека, значительные повреждения получила гражданская инфраструктура, рассказала Петренко.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. 13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ.

Ранее российские бойцы уничтожили до 600 солдат ВСУ в Ольговском лесу под Курском.

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