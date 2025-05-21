Бастрыкин: в РФ более 70 украинским военным и чиновникам предъявили обвинения

Следственный комитет России предъявил обвинения более 70 высокопоставленным украинским военным и чиновникам. Об этом сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин, передает ТАСС.

«С учетом совокупности собранных доказательств за совершение обстрелов и иных преступлений против мира и безопасности человечества на территории Донбасса предъявлены обвинения 71 лицу из числа высшего военного и политического руководства Украины», — сказал глава СК.

В апреле Следственный комитет России предъявил обвинение в терроризме троим военнослужащим Вооруженных сил Украины, обстреливавшим жилые дома в селе Ольговка Курской области. Известно, что трое военных в составе вооруженных подразделений украинской армии вторглись на территорию российского региона в августе 2024 года.

В январе СК заочно предъявил обвинения бывшим членам Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову и Игорю Черкасскому в причастности к нападениям на мирных жителей в Донбассе. В заявлении отмечалось, что в целях реализации принципа неотвратимости наказания российские следователи продолжают анализировать события в региона, за которые еще никто не понес наказания.

Ранее СК выяснил, кто на Украине отдал приказ об ударе по порту «Кавказ».