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Хинштейн рассказал о ежедневных ударах ВСУ по Курской области

Хинштейн: удары ВСУ по Курской области фиксируются ежедневно
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Виталий Белоусов/РИА Новости

В настоящее время сохраняется высокая активность ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории Курской области. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн в эфире телеканала «Россия-24».

«Интенсивность, к сожалению, достаточно высокая. Ежедневно со стороны ВСУ мы фиксируем различные удары, налеты беспилотников, использование авиабомб и иные их действия», — сказал врио главы региона.

Кроме того, Хинштейн заявил, что на сегодняшний день вся территория Курской области освобождена. По его словам, российские военные дают жесткий отпор всем попыткам ВСУ проникнуть в регион.

Накануне президент РФ Владимир Путин приехал в Курскую область, чтобы посетить строящуюся Курскую АЭС-2 и провести несколько совещаний. Президент пообещал продлить выплаты жителям приграничья, помочь с восстановлением жилья тем категориям, которые по какой-то причине не попали под программы, оказать помощь пострадавшим волонтерам в случае необходимости. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог указал на важную деталь визита Путина в Курскую область.

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