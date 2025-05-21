Рогов: ВСУ ударили по населенному пункту Водяное в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары при помощи артиллерии по населенному пункту Водяное в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Водяное находится в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции (АЭС).

«На данный момент по небольшому селу нанесено не менее десяти артиллерийских ударов», — уточнил Рогов.

По его словам, основные цели военных ВСУ — дома местных мирных жителей на улице Горького.

До этого политик заявил о возможности присоединения новых регионов к РФ. Рогов не исключил, что Сумская и Харьковская области станут в обозримом будущем частью России, поскольку украинским войскам «реально грозит обвал фронта».

Ранее стало известно об атаке ВСУ на тренажер реакторного зала ЗАЭС.