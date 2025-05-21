На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ нанесли удары по ближайшему к Запорожской АЭС селу

Рогов: ВСУ ударили по населенному пункту Водяное в Запорожской области
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары при помощи артиллерии по населенному пункту Водяное в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Водяное находится в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции (АЭС).

«На данный момент по небольшому селу нанесено не менее десяти артиллерийских ударов», — уточнил Рогов.

По его словам, основные цели военных ВСУ — дома местных мирных жителей на улице Горького.

До этого политик заявил о возможности присоединения новых регионов к РФ. Рогов не исключил, что Сумская и Харьковская области станут в обозримом будущем частью России, поскольку украинским войскам «реально грозит обвал фронта».

Ранее стало известно об атаке ВСУ на тренажер реакторного зала ЗАЭС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами