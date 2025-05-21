Власти Брянской области опровергли данные о перекрытии дорог в одном из районов

Губернатор Брянской области Александр Богомаз опроверг слухи о перекрытии дорог в Выгоничском районе. Эту информацию распространяла в том числе украинская сторона, написал глава региона в своем Telegram-канале.

«‎Сообщаю, что в настоящее время в Выгоничском районе действительно перекрыто несколько дорог в связи с проведением правоохранительными органами и специальными службами профилактических мероприятий по отработке оперативной информации», — написал Богомаз.

Глава Брянской области добавил, что данных о каких-либо конкретных правонарушителях и наличии реальных угроз нет.

21 мая сообщалось о том, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались проникнуть на территорию Брянской области в районе села Субботово. Так, по данным Telegram-канала «Два майора», возле населенного пункта была замечена украинская группировка численностью 7-8 человек. Авторы публикации добавили, что действия боевиков пытаются пресечь подразделения Росгвардии и Федеральной службы безопасности.

До этого Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT писал, что ночью 20 мая украинская диверсионно-разведывательная группа пыталась зайти в Курскую область через село Волфино, но подорвалась на мине ТМ-62.

Ранее были названы три варианта создания линии безопасности вдоль границы РФ.