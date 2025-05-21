Стало известно о попытке прорыва ВСУ в Брянскую область

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались проникнуть на территорию Брянской области в районе села Субботово. Об этом сообщает Telegram-канал «Два майора».

По данным канала, возле населенного пункта была замечена украинская группировка численностью 7 — 8 человек. Авторы публикации добавили, что действия боевиков пытаются пресечь подразделения Росгвардии и ФСБ России. На данный момент часть дорог у села перекрыта, проводятся работы по обнаружению и блокированию группы.

До этого Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT писал, что ночью 20 мая украинская диверсионно-разведывательная группа пыталась зайти в Курскую область через село Волфино, но подорвалась на мине ТМ-62.

По данным источников канала, группа противника из шести человек подошла к российской границе со стороны села Рогозное Сумской области. Солдаты пытались изучить границу у села Волфино, чтобы потом перегнать туда дополнительные силы для прорыва.

В утренней сводке Минобороны РФ сообщалось, что силы противовоздушной обороны сбили над Брянской областью более 40 беспилотников ВСУ.

Ранее были названы три варианта создания линии безопасности вдоль границы РФ.