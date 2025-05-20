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Украинских диверсантов ликвидировали при попытке зайти в Курскую область

SHOT: украинская ДРГ пыталась зайти в Курскую область, но подорвалась на мине
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Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ночью пыталась зайти в Курскую область через село Волфино, но подорвалась на мине ТМ-62. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источников канала, группа противника из шести человек подошла к российской границе со стороны села Рогозное Сумской области. Солдаты пытались изучить границу у села Волфино, чтобы потом перегнать туда дополнительные силы для прорыва. В то же время ВСУ обстреливали этот участок из ствольного оружия, чтобы вытеснить россиян с окраины населенного пункта. В итоге члены ДРГ подорвались на противотанковой мине, а российские пограничники отразили атаку.

Сейчас Курская область полностью зачищена, отметил канал. Украинских солдат и иностранных наемников ликвидировали при попытке занять Теткино и Новый Путь. Все позиции противника вычисляют и по ним активно наносят удары авиабомбами ФАБ-500.

Несколько подразделений Вооруженных сил Украины, включая 67-я отдельную механизированную бригаду, бывшее подразделение «Правого сектора» (организация запрещена в России), понесли значительные потери в боях за село Беловоды в Сумской области. В силовых структурах отметили, что бои за населенный пункт начались еще в апреле, тогда за его оборону была ответственна 67-я ОМБр.

Ранее были названы три варианта создания линии безопасности вдоль границы РФ.

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Атаки на Курскую область
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