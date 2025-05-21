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Военные сбили 127 дронов над Россией за ночь

Средства ПВО сбили за ночь 127 украинских дронов над Россией
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Inna Varenytsia/Reuters

Силы противовоздушной обороны в новь на 21 мая сбили 127 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Дроны перехвачены в период с 20:00 мск 20 мая до 04:05 мск 21 мая.

41 БПЛА уничтожен над Брянской областью, 37 дронов ликвидированы над Орловской областью, 31 — над Курской областью.

Шесть дронов уничтожили над Москвой и Московской областью, пять — над Владимирской областью, три — над Рязанской областью и по одному — над территориями Белгородской, Тульской, Калужской областей, а также над акваторией Черного моря.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подтвердил, что над регионом сбили 37 дронов. По его словам, никто не пострадал.

Также губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что в результате атаки украинских беспилотников люди не пострадали.

Ранее российские бойцы применили в ДНР специальные антидроновые костюмы.

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