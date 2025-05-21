В России отреагировали на массированную атаку украинских БПЛА на фоне переговоров

Украина продолжает провоцировать и нагнетать напряженность на фоне переговоров о прекращении конфликта. Такое мнение в интервью «Ленте.ру» высказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, комментируя атаки украинских беспилотников на регионы России.

«По-моему, все эти настроения (желание перемирия. — прим. ред.) далеки от киевской верхушки. Киевская верхушка по-прежнему провоцирует ситуацию, нагнетает напряженность, запускает сотни дронов по мирным объектам», — сказал парламентарий.

По его словам, Киеву совершать «подрывную деятельность» помогают лидеры из Лондона, Берлина и Парижа.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Россию представляли помощник президента Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Как рассказал Мединский, Москва «в целом удовлетворена результатами» встречи. В ходе переговоров стороны договорились обменяться планами по прекращению огня, осуществить обмен пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000» и обсудили возможную встречу глав двух государств.

Ранее сообщалось, что военные сбили 127 дронов над Россией за ночь.