В «Ростехе» рассказали о смертоносных антидроновых патронах

Украинские дроны китайского производства серии Mavic разлетаются на осколки после попадания в них российского патрона IGLA («Игла»). Об этом ТАСС рассказал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

По его словам, мини-дроны являются одной из основных угроз на поле боя. Для их уничтожения «Ростех» разработал линейку антидроновых патронов, которые не требуют меткости от стрелка, но при этом «чрезвычайно эффективны».

«Например, Mavic от попадания антидроновой IGLA буквально разлетается на осколки», — рассказал Оздоев.

Он уточнил, что патрон IGLA 100 включает высокотвердую дробь. Она способна с расстояния 100 метров пробить пару алюминиевых листов толщиной 1 мм. В свою очередь IGLA Tracer 75 позволяет визуализировать свой полет и корректировать последующие выстрелы.

В ноябре прошлого года российские военные начали использовать в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине управляемый снаряд «Краснополь».

По информации холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех», модернизированный снаряд обладает повышенной точностью и «неизменно поражает цель». Другие свойства «Краснополя» разработчики не стали называть из соображений безопасности.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.