В отселенный курский Льгов вернулось почти все население

Мэр Клемешов: в Льгов на Курской границе вернулись почти все жители

Почти все население города Льгов в Курской области, которое ранее покидало свои дома из-за обострения ситуации на границе, уже вернулось обратно. Об этом сообщил глава города Алексей Клемешов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, пишет РИА Новости.

По его словам, сейчас в Льгове снова живут около 16 тысяч человек, что составляет 95% от довоенного населения. Город постепенно возвращается к обычной жизни, активно помогает военным и развивает волонтёрское движение — по словам мэра, практически каждый житель стал добровольцем, помогая бойцам обустроиться и создать максимально комфортные условия.

Как отметил Клемешов, до этого из-за наступления украинских вооруженных сил в районе пришлось эвакуировать примерно 70% населения. Несмотря на это, городская администрация осталась на месте, продолжала работу, помогала военным с размещением и обеспечивала эвакуацию тех, кто нуждался в помощи.

Город Льгов находится в западной части Курской области и находится вблизи границы, рядом с районами, которые также сталкивались с последствиями боевых действий.

20 мая Владимир Путин посетил Курскую область впервые с момента освобождения региона от Вооруженных сил Украины. Президент встретился с волонтерами в местном гуманитарном штабе. К нему присоединились временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн и первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Ранее в Совфеде объяснили визит Путина в Курскую область.