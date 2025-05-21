Российские военные серией ударов подавили работу средств противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Харькова. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Харьковская область. 18:20 — 03:10 — многоэтапные удары в районе Харькова», — раскрыл подробности атаки бойцов российской армии подпольщик.

Он отметил, что также военные Вооруженных сил (ВС) РФ нанесли поражение военным складам и узлам связи украинцев.

20 мая Лебедев сообщил об ударе ВС РФ по цеху сборки беспилотников украинских военных в Харьковской области. По его словам, в результате этой атаки были уничтожены около 50 вражеских дронов, которые находились в разной степени готовности, и дорогое оборудование.

Кроме того, российские военные поразили транспортную логистику украинцев, уничтожив в том числе два пикапа с «мобильными» системами ПВО.

А 19 мая Лебедев рассказал об уничтожении пункта с иностранными наемниками ВСУ в результате ударов на Харьковском направлении. По его словам, были ликвидированы до 20 военных, участвующих в боевых действиях на стороне украинцев.

Ранее в Харькове военные въехали на детскую площадку.