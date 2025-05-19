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В подполье рассказали об уничтожении ВС РФ пункта сбора наемников ВСУ

РИА Новости: на Харьковском направлении уничтожен пункт сбора наемников ВСУ
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал агентству РИА Новости, что в результате ударов российских войск на Харьковском направлении был разрушен сборочный пункт иностранных наемников и ликвидированы до 20 военных мобильного резерва Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам Лебедева, на Купянском направлении оказались поражены две перевалочные базы с горючим. Кроме того, уничтожена рота мобильного резерва, насчитывающая до 20 украинских военных. В Чугуевском районе Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар по логистике ВСУ, уничтожив четыре машины для перевозки боеприпасов, а также сборочный пункт иностранных наемников.

Представитель подполья также рассказал, что на Купянском участке фронта в результате ударов были разрушены склад с боеприпасами и опорный пункт 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ. По словам Лебедева, это привело к нарушению логистических цепочек снабжения украинской группировки в приграничных районах и затруднило переброску резервов к линии фронта.

Кроме того, подпольщик сообщил об уничтожении до 15 украинских военных в районе железнодорожной линии Новоукраинка–Чунишино на Покровском направлении.

Незадолго до этого Минобороны России сообщало, что подразделения группировки ВС РФ «Север» взяли под контроль населенный пункт Марьино в Сумской области. По данным ведомства, на Харьковском направлении российские военные нанесли удары по механизированной бригаде ВСУ и бригаде территориальной обороны в районах Бологовки и Волчанска.

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении «Кракена» ВСУ в зоне СВО.

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