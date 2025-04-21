В Харькове военные въехали на детскую площадку на автомобиле и начали драку с местными жителями. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

Кадры потасовки, произошедшей в вечерние часы, попали в сеть. Машина снесла лавку, стоявшую на площадке.

До этого появилось видео, как военный «КамАЗ» сбил мужчину на глазах у его детей в Волгограде. Впоследствии тот же военный грузовик влетел в УАЗ и снова уехал с места аварии. Виновником ДТП оказался 39-летний мужчина, его задержали.

До этого сообщалось, что пьяный экс-сотрудник ГИБДД сбил бойца СВО в Воронежской области и теперь пытается избежать наказания. За рулем мотоцикла был 26-летний Богдан Коротких из села Хохол, который вернулся с СВО в начале года из-за проблем со спиной. За рулем Kia Sportage же находился 52-летний экс-начальник ОГИБДД ОМВД РФ по Хохольскому району Игорь Замятин. По словам близких Богдана, когда они приехали на место ДТП, мужчина был пьян, смеялся и кидался на всех.

Ранее участник СВО получил условный срок за подрыв гранаты на глазах у детей.