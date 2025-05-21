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Астана ждет от Киева объяснений из-за атак по КТК

МИД Казахстана: Киев должен объяснить атаки по КТК
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Depositphotos

Первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Акан Рахметуллин заявил, что Астана ждет от Киева объяснений по поводу атаки на объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом сообщает ТАСС.

«Мы довели до украинской стороны свои озабоченности и ждем. <...> Ответа пока не было», — поделился дипломат.

Рахметуллин уточнил, что Украина пока не дала ответа по дипломатическим каналам.

24 марта Минобороны России сообщило, что ночью украинский беспилотный летательный аппарат атаковал Кропоткинскую нефтеперекачивающую станцию КТК в Краснодарском крае. При этом президент Украины Владимир Зеленский поддержал взаимный отказ от ударов по энергообъектам на 30 дней, о котором договорились президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп. В Москве заявили, что действия Киева направлены на саботаж мирного урегулирования. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что суд отменил приостановку работы причалов КТК в Новороссийске.

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