Над Орловской областью сбили еще 26 беспилотников ВСУ

Клычков сообщил об уничтожении еще 26 дронов ВСУ над Орловской областью

Над Орловской областью сбили еще 26 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом заявил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

«По уточненной информации, были уничтожены еще 26 вражеских БПЛА. Итог — 37 БПЛА за сутки», — отметил он.

Незадолго до этого Клычков сообщил об уничтожении 11 дронов над регионом. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и повреждений, уточнил он.

Кроме того, силы противовоздушной обороны отразили атаку БПЛА в Тульской области. Губернатор Дмитрий Миляев не назвал конкретное число сбитых дронов. По его словам, никто не пострадал.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее российский генерал оценил опасность 200-килограммовых дронов ВСУ.