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Над Орловской областью сбили более десяти украинских беспилотников

Клычков сообщил об уничтожении 11 дронов ВСУ над Орловской областью
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Валентин Капустин/РИА «Новости»

Над территорией Орловской области уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом заявил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

«Противник продолжает провокации — ночью над Орловской областью уничтожено 11 вражеских БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в 6:03 по московскому времени.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших и повреждений, отметил Клычков. По его словам, сейчас на местах происшествий организованы оперативные проверки.

Незадолго до этого стало известно о взрывах над городом Алексином в Тульской области. Также сообщалось о взрывах в Рязани, где местные жители насчитали около пяти громких хлопков. Официальная информация пока не поступала.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.

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Атаки БПЛА на Россию
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