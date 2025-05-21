В Тульской области отразили атаку беспилотников

В Тульской области силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

«Дежурными средствами ПВО Минобороны России проведена работа по отражению воздушной вражеской атаки и уничтожению БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в 6:28 по московскому времени.

Конкретное число сбитых дронов губернатор не назвал. По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений.

В настоящее время в Тульской области сохраняется опасность атаки БПЛА, добавил Миляев.

Незадолго до этого стало известно о взрывах над городом Алексином в Тульской области. Также сообщалось о взрывах в Рязани, где местные жители насчитали около пяти громких хлопков.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.