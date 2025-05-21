Сибига рассказал, сколько обещанных Евросоюзом снарядов получила Украина

Европейские страны направили Украине две трети из обещанных 2 млн боеприпасов. Об этом заявил министр иностранных дел страны Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter) после встречи с главой дипломатии ЕС Каей Каллас.

«Государства — члены ЕС уже выделили две трети из 2 миллионов артиллерийских снарядов, и мы работаем над тем, чтобы как можно скорее покрыть оставшуюся треть», — отметил он.

Сибига поблагодарил Каллас за ее «важную инициативу».

В начале апреля Каллас заявила, что страны Евросоюза смогут поставить Украине 2 млн единиц боеприпасов уже в 2025 году, если смогут собрать €5 млрд.

Позже британская газета Financial Times писала, что Киев лишился сотен миллионов долларов на закупках оружия из-за сомнительных поставщиков. Журналисты опросили украинских чиновников, детективов и торговцев оружием, а также изучили правительственные документы, попавшие в публичный доступ в результате утечки.

По данным издания, Украина нередко платила крупный аванс малоизвестным фирмам, которые и по сей день не поставили заказанное вооружение. В некоторых случаях Киев покупал оружие по крайне завышенной цене из-за высокого спроса, но оно в итоге оказывалось непригодным для применения.

Ранее Рубио высказался о дальнейшей военной помощи Украине.