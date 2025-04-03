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В ЕС заявили, что смогут поставить Киеву 2 млн снарядов при одном условии

Каллас: Евросоюз сможет поставить Киеву 2 млн снарядов, если найдет €5 млрд евро
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Sergei Grits/AP

Страны Евросоюза смогут поставить Украине 2 млн единиц боеприпасов уже в 2025 году, если смогут собрать €5 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу евродипломатии Каю Каллас.

«(Президент Украины Владимир) Зеленский сказал, что ему нужны 2 млн снарядов — это примерно €5 млрд. <...> Некоторые страны не хотят включать эти поставки в чешскую инициативу, но это не имеет значения, главное, чтобы эти снаряды были направлены в кратчайшие сроки», — заявила Каллас на неформальном саммите глав минобороны некоторых стран ЕС в Варшаве.

23 марта глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев сообщил, что за первые несколько месяцев 2025 года Украина получила уже 22% от запланированного финансирования со стороны ЕС.

Он призвал власти Украины экономно использовать поступающие от европейских партнеров транши, так как Киев «не может знать о том, какие в следующем году у страны будут источники финансирования».

Ранее сообщалось, что несколько стран ЕС отвергли план главы Еврокомиссии по перевооружению объединения.

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