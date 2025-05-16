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В Британии рассказали, как Украина потеряла миллионы на закупках оружия

FT: Киев лишился миллионов долларов на закупках вооружения
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Kevin Mohatt/Reuters

Киев лишился сотен миллионов долларов на закупках оружия из-за сомнительных поставщиков. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на многочисленные источники.

Журналисты опросили украинских чиновников, детективов и торговцев оружием, а также изучили правительственные документы, попавшие в публичный доступ в результате утечки.

По данным издания, Украина нередко платила крупный аванс малоизвестным фирмам, которые и по сей день не поставили заказанное вооружение. В некоторых случаях Киев покупал оружие по крайне завышенной цене из-за высокого спроса, но оно в итоге оказывалось непригодным для применения.

До этого сообщалось, что российские войска всего за одну ночь уничтожили накопленное ВСУ за время перемирия вооружение. Так, были поражены склады с оружием в Харьковской и Винницкой областях, порты в Одесской области, а также авиабазы ВСУ в пяти областях страны.

Ранее в Германии раскритиковали Мерца, пытающегося скрыть поставки оружия Украине.

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