Беспилотники ВСУ охотятся за машинами сотрудников российской администрации

Украинские дроны ведут охоту за автомобилями сотрудников российской администрации, которые доставляют гуманитарную помощь в подконтрольные РФ районы Харьковской области. Об этом РИА Новости рассказал глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Он отметил, что в населенных пунктах отсутствуют централизованное электроснабжение и газоснабжение. Поэтому местным жителям необходимо доставлять дрова, уголь, газ. Кроме сложностей с логистикой доставка гуманитарной помощи сопряжена со значительным риском. Операторы украинских беспилотников целенаправленно ведут охоту за машинами сотрудников администрации.

Ганчев подчеркнул, что это не останавливает непрерывную доставку гуманитарной помощи.

20 мая сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали дроном скорую помощь в Харьковской области.

19 мая сообщалось, что в Белгородской области гражданский автомобиль подвергся атаке украинского беспилотника.

Ранее дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на автомобиль около АЗС в Курской области.