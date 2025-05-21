В «Ростехе» заявили, что высокоточные «Краснополи» не раз поражали танки в зоне СВО

В зоне СВО управляемые артиллерийские боеприпасы «Краснополь-М2» не раз ликвидировали такие цели, как танки Leopard и Abrams. Об этом сообщили ТАСС в холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех»).

Там подчеркнули, что боеприпасы всегда эффективно справлялись с огневыми задачами. Среди целей, которые они поразили, помимо танков, пункты управления БПЛА, укрепленные пункты дислокации, артиллерия и бронетехника противника.

В феврале холдинг заявил об увеличении производства высокоточных «Краснополей».

Экспортный образец «Краснополя-М2» представили на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби. В «Ростехе» отметили, что это не просто снаряд, а умное оружие, которое всегда попадает в цель, в том числе и подвижную. «Краснополь-М2» неоднократно поражал пункты временной дислокации противника, а также танки, артиллерийские системы, боевые машины пехоты и другую боевую технику ВСУ. Огонь можно вести из буксируемых орудий и самоходных гаубиц, снаряд наводится на цель по лазерной отметке.

Ранее Зеленский заявил о росте производства снарядов на Украине в 25 раз.