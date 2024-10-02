Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский заявил о росте производства снарядов на Украине в 25 раз

Зеленский: Украина за два года в 25 раз нарастила производство боеприпасов

close
Valentyn Ogirenko/Reuters

За первые шесть месяцев 2024 года украинские предприятия произвели в 25 раз больше артиллерийских и минометных снарядов, чем за весь 2022 год, заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Международном форуме оборонной промышленности. Его цитирует пресс-служба офиса украинского лидера.

Помимо этого, согласно заявлению Зеленского, возможности Украины позволяют ей производить до 4 млн беспилотников в год, и это лишь «часть нового украинского оборонного комплекса».

«Если когда-то, годы назад, украинская «оборонка» выглядела, к сожалению, беспомощной, то сейчас — это отрасль, которая находится на пути к лидерству как минимум в Европе», — сказал украинский президент.

При этом еще в конце августа Зеленский во время всеукраинского телемарафона жаловался на отсутствие у Украины денег на производство собственного вооружения. Он говорил, что республика начала двигаться вперед в производстве своего оружия, снарядов и дронов, но для этого необходимы деньги, которых нет в бюджете.

Ранее украинский радиотехнолог «Флэш» пожаловался на превосходство РФ в борьбе с дронами.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами