Зеленский заявил о росте производства снарядов на Украине в 25 раз

За первые шесть месяцев 2024 года украинские предприятия произвели в 25 раз больше артиллерийских и минометных снарядов, чем за весь 2022 год, заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Международном форуме оборонной промышленности. Его цитирует пресс-служба офиса украинского лидера.

Помимо этого, согласно заявлению Зеленского, возможности Украины позволяют ей производить до 4 млн беспилотников в год, и это лишь «часть нового украинского оборонного комплекса».

«Если когда-то, годы назад, украинская «оборонка» выглядела, к сожалению, беспомощной, то сейчас — это отрасль, которая находится на пути к лидерству как минимум в Европе», — сказал украинский президент.

При этом еще в конце августа Зеленский во время всеукраинского телемарафона жаловался на отсутствие у Украины денег на производство собственного вооружения. Он говорил, что республика начала двигаться вперед в производстве своего оружия, снарядов и дронов, но для этого необходимы деньги, которых нет в бюджете.

Ранее украинский радиотехнолог «Флэш» пожаловался на превосходство РФ в борьбе с дронами.