В России увеличили производство высокоточных «Краснополей»

Входящий в «Ростех» холдинг «Высокоточные комплексы» увеличил производство управляемых артиллерийских боеприпасов «Краснополь-М2» в 2024 году. Об этом ТАСС сообщили в компании.

«Холдинг «Высокоточные комплексы» нарастил производство управляемых артиллерийских боеприпасов «Краснополь-М2» в 2024 году в соответствии с ранее озвученными планами», — говорится в сообщении корпорации.

Экспортный образец «Краснополя-М2» представили на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби. В «Ростехе» отметили, что это не просто снаряд, а умное оружие, которое всегда попадает в цель, в том числе и подвижную. «Краснополь-М2» неоднократно поражал пункты временной дислокации противника, а также танки, артиллерийские системы, боевые машины пехоты и другую боевую технику ВСУ. Огонь можно вести из буксируемых орудий и самоходных гаубиц, снаряд наводится на цель по лазерной отметке.

Двумя днями ранее компания «Высокоточные комплексы» провела успешные испытания легкой управляемой ракеты 9М134 (другое название — «Булат»), которая предназначена для противотанковых ракетных комплексов (ПТРК). Эта ракета предназначена для устранения среднебронированных целей, легкобронированной и небронированной техники. Как сообщили разработчики, «Булат» имеет защиту от помех и систему управления с телеориентированием в лазерном луче. Максимальная дальность действия ракеты составляет более 3,5 км.

Ранее в России разработали систему на основе ИИ, которая может защитить предприятия от беспилотников.