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Израиль расширил военную операцию в Газе

ЦАХАЛ: Израиль готов изменить действия в Газе в случае соглашения по заложникам
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Israel Defense Forces via AP

Армия Израиля расширяет операцию в секторе Газа в рамках самообороны, но готова «скорректировать свои действия», если будет достигнута договоренность об освобождении заложников, заявил начальник генштаба израильской армии Эяль Замир. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что израильская сторона установит оперативный контроль над дополнительной территорией, зачистит и уничтожит террористическую инфраструктуру, пока палестинское движение ХАМАС не будет полностью разгромлено.

По его словам, вызволение заложников остается приоритетной целью кампании.

До этого сообщалось, что Израиль отзывает свою делегацию из Дохи из-за отказа палестинского движения ХАМАС принять план американского спецпосланника Стива Уиткоффа по освобождению заложников и прекращению огня.

Также глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Лэмми заявил, что Великобритания приостановила переговоры с Израилем о заключении соглашения о свободной торговле из-за новой операции израильской армии в секторе Газа.

Ранее в Израиле разрешили ввоз продовольствия в сектор Газа.

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