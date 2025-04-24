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ВС России уничтожили большую группу иностранных наемников в Харькове

При ударе ВС РФ по Харькову ликвидированы около 20 иностранных наемников ВСУ
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил о значительных потерях среди иностранных наемников в Харькове в результате недавнего удара по Харькову. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По его информации, было ликвидировано около двадцати иностранных военных, преимущественно выходцев из стран НАТО и англоязычных государств, представляющих, по его словам, «европейский, а не смуглый тип внешности».

«Около 20 <...> иностранцев, причем натовских стран, англоязычные в основном. И не «смуглых», а первоклассных европейцев», — отметил подпольщик.

Лебедев утверждает, что удар пришелся по цехам Харьковского завода имени Малышева, где, предположительно, находилась западная военная техника, в том числе танки Leopard. По его оценкам, на момент удара в цеху находилось от 10 до 12 единиц техники. В результате был полностью уничтожен цех, специализирующийся на ремонте орудийных стволов. Кроме того, подполье сообщает об уничтожении важной документации и специализированной литературы, включая иностранные материалы.

22 апреля сообщалось о серии взрывов по Харькову. По предварительным подсчетам, по городу было нанесено 12 ударов.

Ранее в Харькове военные въехали на детскую площадку.

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