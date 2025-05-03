Лебедев: удар нанесен в Вознесенске по аэродрому, где ВСУ обучают дроноводов

В Вознесенске Николаевской области ВС РФ ударили по аэродрому, где Вооруженные силы Украины собирают беспилотники и тренируют дроноводов. Об этом сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он пояснил, что прилет зафиксировали на Мартыновском аэродроме.

Также Лебедев заявил, что в Чернигове нанесли удар по военным Вооруженных сил Украины, которые планировали проникнуть в Брянскую область. По его словам, по украинским объектам совершили серию ударов.

Подпольщик добавил, что был нанесен удар по учебному центру авиабазы Вооруженных сил Украины в пригороде Полтавы в центральной части Украины. По его словам, сама авиабаза используется как вспомогательная и для тренировок летного состава, а также обучения операторов беспилотных летательных аппаратов.

Министерство обороны РФ сообщало, что российские войска нанесли семь групповых ударов по объектам на Украине в период с 26 апреля по 2 мая. Для выполнения боевых задач применялись беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и высокоточное оружие, что позволило поразить предприятия военно-промышленного комплекса, склады и другие военные цели.

Ранее в подполье рассказали о ликвидации в Сумской области солдат ВСУ, бежавших из Курской области.