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Маск оценил возможность создания вооружения компанией SpaceX

Маск: SpaceX не собирается создавать боевые дроны и вооружение
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Dado Ruvic/Reuters

SpaceX не планирует заниматься разработкой вооруженных беспилотников и другого оружия, поскольку это противоречит ее миссии, заявил основатель компании Илон Маск, Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что SpaceX является лидером в области космических запусков. Компания не занимается дронами, а строит ракеты, спутники и интернет-терминалы.

По словам Маска, SpaceX часто получает запросы на разработку вооружений, но неизменно от них отказывается.

До этого предприниматель заявил, что техасская база компании SpaceX под названием «Старбейс» официально признана городом.

3 мая власти округа Камерон в Техасе одобрили проведение голосования среди населения по вопросу признания базы отдельным городом. «Старбейс» расположен рядом с космодромом, откуда SpaceX запускает ракеты.

Незадолго до этого агентство Bloomberg со ссылкой на предварительные результаты голосования писало, что техасская база «Старбейс» станет городом. Избиратели в южной части города принесли главе компании решительную победу в данном вопросе.

Ранее США поделились данными о действиях РФ и КНР в космосе.

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