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США поделились с «Пять глаз» данными о действиях РФ и КНР в космосе

Times: США поделились с «Пять глаз» данными о действиях РФ и КНР в космосе
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Joshua Roberts/Reuters

США начали делиться с союзниками по объединению «Пять глаз» наиболее важными разведывательными данными об операциях Китая и России в космосе. Об этом пишет The Times.

До апреля текущего года деятельность подразделения Space Delta 9, которое специализируется на ведении орбитальных военных действий США, считалась предназначенной только для представителей американских властей с доступом к сверхсекретной информации. При этом в последние недели было принято решение о более тесном сотрудничестве с союзными разведками, им был предоставлен доступ к высокому уровню разведывательной информации США о деятельности в космосе.

В разведывательный альянс «Пять глаз» входят разведки США, Австралии, Канады, Новой Зеландии и Великобритании, в рамках него они обмениваются данными радиоэлектронной разведки.

Politico ранее писало, что Великобритания серьезно зависит от США в области разведки, королевству практически невозможно заменить вклад американской разведки. Согласно информации Politico, многие разработки королевства в сфере безопасности или обороны также получали финансирование от Вашингтона, после чего могли использоваться американской стороной или союзниками по разведывательному альянсу «Пять глаз».

Ранее США запретили Великобритании передавать Украине разведданные.

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