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Штаб-квартиру SpaceX в Техасе официально признали городом

Маск: база Старбейс, где находится штаб-квартира SpaceX, стала городом
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Polaris/X

Техасская база компании SpaceX под названием «Старбейс» официально признана городом. Об этом заявил глава компании Илон Маск на своей странице в соцсети X.

«Теперь это официально», — заявил он.

3 мая власти округа Камерон в Техасе одобрили проведение голосования среди населения по вопросу признания базы отдельным городом. «Старбейс» расположен рядом с космодромом, откуда SpaceX запускает ракеты.

Незадолго до этого агентство Bloomberg со ссылкой на предварительные результаты голосования писало, что техасская база «Старбейс» станет городом. Избиратели в южной части города принесли главе компании решительную победу в данном вопросе.

Как пишет The Wall Street Journal, около 97% из 218 поданных голосов поддержали формирование города, согласно результатам, которые местные наблюдатели за выборами опубликовали в сети.

При этом, как пишет издание, некоторые жители, проживающие вблизи Starbase, опасаются, что объединение позволит компании получать больше электроэнергии.

Ранее США поделились данными о действиях РФ и КНР в космосе.

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