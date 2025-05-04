Техасская база SpaceX станет самостоятельным городом

Техасская база Starbase, где находится штаб-квартира компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска, станет самостоятельным городом. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на предварительные результаты голосования.

«Избиратели в южном Техасе принесли Илону Маску решительную победу, подавляющим большинством голосов поддержав создание Starbase в качестве самостоятельного города», — говорится в сообщении.

Как пишет The Wall Street Journal, около 97% из 218 поданных голосов поддержали формирование города, согласно результатам, которые местные наблюдатели за выборами опубликовали в сети.

При этом, как пишет издание, некоторые жители, проживающие вблизи Starbase, опасаются, что объединение позволит компании получать больше электроэнергии.

13 декабря прошлого года сообщалось, что штаб-квартира космической корпорации SpaceX была перенесена в город Starbase в Техасе. Название нового техасского города (Starbase) прямо переводится как «космическая база» и одновременно повторяет название ракетной программы SpaceX. Город расположен неподалеку от одноименного космодрома, откуда Маск запускает свои ракеты.

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