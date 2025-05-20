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Расследование не выявило следов насилия у выпавшего из окна военкомата украинца

Полиция Харькова не обнаружила признаки насилия у выпавшего из окна призывника
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Global Look Press

Начальник полиции Харьковской области Петр Токарь заявил, что расследование не выявило следов насилия у мужчины, выпавшего из окна военкомата в Харькове. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«… не получено никаких сведений об имеющихся телесных повреждениях, не свойственных для падения с высоты третьего этажа», – заявил он другому источнику.

В воскресенье 18 мая в региональной полиции заявили, что выясняют обстоятельства инцидента с призывником, который якобы выпрыгнул из окна третьего этажа военкомата. Друзья мужчины утверждали, что сотрудники военкомата применяли к нему физическое насилие.

По словам Токаря, ранее мужчина публиковал в социальных сетях сообщения о нежелании участвовать в боевых действиях.

В интернете распространено множество видеозаписей, свидетельствующих о применении силы со стороны сотрудников украинских военкоматов при мобилизации граждан. 11 мая была опубликована видеозапись, на которой сотрудник харьковского военкомата дважды ударил мужчину в живот.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что президент Украины Владимир Зеленский превратил страну в концлагерь, где сотрудники военкоматов «людей бьют, калечат, ловят».

Ранее в Верховной раде потребовали создать отдельную форму для сотрудников ТЦК.

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