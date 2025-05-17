В Верховной раде потребовали создать отдельную форму для сотрудников ТЦК

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) обратился к правительству и минобороны Украины с требованием разработать отдельную форму для сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК), чтобы их можно было отличить от других военнослужащих. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Ко мне последний год активно обращаются военнослужащие и просят сделать что-то с тем, что из-за формы их постоянно путают с работниками ТЦК», – говорится в сообщении.

Гончаренко утверждает, что военнослужащие ВСУ стали стесняться носить военную форму («пиксель»), так как их постоянно путают с работниками военкоматов. По его словам, люди избегают встречи с сотрудниками ТЦК, а в крайних случаях происходят драки, и военные не могут спокойно носить форму вне службы.

Депутат уточнил, что необходимо, чтобы была одна форма, которую будут носить с гордостью, и «другая — для ТЦК».

В условиях военного положения на Украине участились случаи силовой мобилизации, что привело к негативному отношению населения к сотрудникам военкоматов. 12 мая глава комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич осудил политику насильственной мобилизации на Украине.

Ранее в сеть попала конфиденциальная информация о деятельности украинских ТЦК.