На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Верховной раде потребовали создать отдельную форму для сотрудников ТЦК

Депутат Рады Гончаренко потребовал создать отдельную форму для сотрудников ТЦК
close
Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) обратился к правительству и минобороны Украины с требованием разработать отдельную форму для сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК), чтобы их можно было отличить от других военнослужащих. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Ко мне последний год активно обращаются военнослужащие и просят сделать что-то с тем, что из-за формы их постоянно путают с работниками ТЦК», – говорится в сообщении.

Гончаренко утверждает, что военнослужащие ВСУ стали стесняться носить военную форму («пиксель»), так как их постоянно путают с работниками военкоматов. По его словам, люди избегают встречи с сотрудниками ТЦК, а в крайних случаях происходят драки, и военные не могут спокойно носить форму вне службы.

Депутат уточнил, что необходимо, чтобы была одна форма, которую будут носить с гордостью, и «другая — для ТЦК».

В условиях военного положения на Украине участились случаи силовой мобилизации, что привело к негативному отношению населения к сотрудникам военкоматов. 12 мая глава комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич осудил политику насильственной мобилизации на Украине.

Ранее в сеть попала конфиденциальная информация о деятельности украинских ТЦК.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами