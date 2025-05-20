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Стало известно, когда ЕС утвердит новый пакет санкций против РФ

Совет ЕС 20 мая утвердит новый пакет санкций против РФ
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Global Look Press

Совет ЕС планирует рассмотреть 20 мая новый пакет санкций против России. Об этом сообщает пресс-служба совета.

«ЕС по-прежнему готов усилить давление на Россию, в том числе путем применения новых санкций и ужесточения исполнения существующих санкций», — говорится в сообщении.

Отмечается, что главы главы МИД и минобороны стран Европейского союза проведут во вторник, 20 мая, встречу в Брюсселе. Во встрече примет участие по видеосвязи украинский министр иностранных дел Андрей Сибига.

До этого президент США Дональд Трамп сообщил, что пока не планирует вводить новые санкции против России, поскольку считает возможным достижение мира на Украине.

По его словам, в данный момент Вашингтон делает ставку на дипломатическое решение, однако не исключает, что в будущем могут быть приняты дополнительные ограничительные меры. Трамп подчеркнул, что есть шанс достичь договоренностей, и предупредил, что в случае провала переговоров санкции могут быть ужесточены.

Ранее в ЕС анонсировали усиление санкционного давления на Россию.

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