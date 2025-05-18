Бельгия намерена передать Украине 20 систем ПВО Cerber и один танк

В Брюсселе одобрили пакет помощи Украине в 2025 году на €1 млрд. Об этом сообщает Tijd.

Согласно материалу, большую часть суммы — €645 млн — выделят бельгийские компании. Министр обороны Тео Франкен уточнил, что Украине поставят около 100 бронированных машин скорой помощи и транспортных средств Unimog, пять морских беспилотников, дроны, шлемы, медицинское оборудование, портативные системы обнаружения беспилотников, очки ночного видения и защитную одежду от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз.

По словам главы оборонного ведомства, Киев также получит свыше 16 тыс. единиц оружия и пистолетов, 20 модернизированных систем ПВО (противовоздушной обороны) Cerber и боевой танк Leopard с новой орудийной башней для испытаний.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

«В долгосрочной перспективе Бельгия инвестирует в подготовку украинских специалистов по техническому обслуживанию в рамках коалиции F-16 в сотрудничестве с бельгийской оборонной промышленностью. Бельгия также поддерживает запуск производства 70-мм ракет на Украине в сотрудничестве с местными компаниями», — говорится в статье.

В апреле стало известно, что Бельгия будет ежегодно выделять €1 млрд на оборону Украины. Тогда же премьер-министр страны Барт Де Вевер пообещал выделить Киеву пакет вооружений на €1 млрд в 2025 году.

Ранее в Бельгии предложили особые меры для ускорения закупок оружия.