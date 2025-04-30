Жители Польши получат памятку на случай войны

Томчик: каждый житель Польши получит памятку на случай войны и других ЧП

Каждый житель Польши осенью получит памятку по правилам поведения на случай войны и других чрезвычайных происшествий. Об этом сообщил заместитель министра национальной обороны страны Цезари Томчик, его слова передает РИА Новости.

«Осенью каждый польский дом получит «Руководство по безопасности»», — рассказал Томчик.

По словам замминистра, в Польше очень мало информации о том, как вести себя в случае ЧС. Он считает, что поляки не могут распознать, например, когда воющие сирены являются угрозой, а когда простой проверкой.

Томчик уточнил, что руководство будет иметь форму бумажного буклета и касаться не только военных угроз, а «угроз в целом». В частности, в памятке будет содержаться информация, как выжить в условиях кризиса в течение 72 часов.

26 марта Еврокомиссия призвала европейцев запастись продуктами питания и всем необходимым минимум на 72 часа на случай потенциальных кризисов. В качестве угроз были перечислены геополитическая напряженность, киберугрозы, манипуляции информацией со стороны других государств, стихийные бедствия и вмешательства в изменения климата.

Также в ЕС призвали властей Евросоюза быть готовыми защищать своих граждан и ключевые общественные функции, имеющие решающее значение для демократии и повседневной жизни людей.

Ранее Шойгу заявил, что Европа готовится к вооруженному конфликту с Россией.