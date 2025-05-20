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ВСУ предприняли попытку срезать выступ у границы Курской области

«Два майора»: ВСУ пытаются срезать выступ у Курской области в районе Теткино
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Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

Украинские военные пытаются срезать выступ у границы Курской области на Теткинском направлении. Об этом сообщает Telegram-канал «Два майора».

Отмечается, что 19 мая украинское командование выслало штурмовую группу в направлении российской границы из села Бессаловка в Сумской области Украины.

«Сообщают о переброске сил противника в Путивльский и Белопольский районы Сумской области, направлении из Киева резервов», — добавили журналисты.

Тем временем в Сумской области российские войска взяли под контроль населенный пункт Марьино, находящийся у границы с Белгородской областью и, в частности, близ села Демидовка, которое постоянно атаковали украинские Вооруженные силы.

С 6 августа 2024 года российские ВС вели бои с украинскими подразделениями в Курской области. В регионе был введен режим контртеррористической операции.

26 апреля текущего года начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. В операции приняли участие бойцы КНДР, которых лидер страны Ким Чен Ын назвал героями.

Ранее саперы обнаружили в Курской области большое количество мин производства стран НАТО.

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