Российские войска отражают «мясные штурмы» Вооруженных сил Украины в населенном пункте Зверево в Донецкой народной республике. Об этом РИА Новости сообщил оператор БПЛА 56-го отдельного батальона специального назначения «Хан» 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным «Тоха».

Он отметил, что в поселке сейчас идут ожесточенные бои. По словам «Тохи», Украина «бросает неопытных военных».

«Их кидают на эти штурмы, назовем их мясными», — сказал российский военнослужащий.

«Тоха» добавил, что подразделения ВС РФ контролируют половину населенного пункта и постепенно идут вперед.

19 мая российские военнослужащие взяли под контроль Новооленовку в ДНР.

До этого министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что российские военные уверенно продвигаются на Шахтерском направлении в Донецкой народной республике. Глава Минобороны поблагодарил бойцов ВС РФ за верность родной стране и выразил уверенность, что они и впредь будут с честью выполнять задачи на фронте.

Ранее боец ВС РФ рассказал, сколько дней длились штурм и зачистка Богатыря.