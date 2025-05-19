Российские военные взяли под контроль населенный пункт Новооленовка в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, во время наступления военные нанесли удары по подразделениям Вооруженных сил и национальной гвардии Украины в нескольких населенных пунктах: Разино, Красноармейск, Гродовка, Новая Полтавка, Миролюбовка, Петровское, Новоэкономическое, Новосергеевка, Ульяновка и Коптево.

В результате боев за сутки украинская сторона, по оценкам российской армии, потеряла до 455 военнослужащих. Также были уничтожены три пикапа и несколько единиц западной техники, включая американскую бронемашину MaxxPro, бронетранспортеры M113 и боевую машину пехоты Bradley.

В конце прошлого года начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что с начала СВО потери украинской армии составили около 1 млн человек. Помимо потерь в живой силе, ВСУ также лишились около 20 тысяч танков и боевых бронемашин, свыше 19,5 тысячи орудий полевой артиллерии.

Ранее в Запорожской области уничтожили склады боеприпасов ВСУ.