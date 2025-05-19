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Белоусов поздравил российских бойцов с взятием Богатыря в ДНР

Белоусов: ВС РФ уверенно продвигаются на Шахтерском направлении в ДНР
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Гавриил Григоров/РИА Новости

Российские военнослужащие уверенно продвигаются на Шахтерском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов, заявление которого опубликовано в Telegram-канале возглавляемого им ведомства.

Белоусов поздравил командование и личный состав 36-й отдельной гвардейской Лозовской Краснознаменной мотострелковой бригады с взятием под контроль населенного пункта Богатырь, расположенного в ДНР. Он отметил, что данное соединение успешно выполняет задачи на поле боя и по праву носит почетное наименование «гвардейское».

«Сегодня вы уверенно продвигаетесь на шахтерском направлении. В результате ваших профессиональных и решительных действий противник понес значительные потери», — добавил министр.

В конце он поблагодарил бойцов Вооруженных сил РФ за верность родной стране и выразил уверенность, что они и впредь будут с честью выполнять задачи на фронте.

18 мая российское министерство обороны сообщило, что военнослужащие страны взяли под контроль село Богатырь в ДНР. В сражениях за данный населенный пункт участвовали подразделения группировки войск «Восток».

Ранее боец ВС РФ рассказал, сколько дней длились штурм и зачистка Богатыря.

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