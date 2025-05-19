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В Британии рассказали о проблемах ВСУ на фронте

Аналитик Меркурис: ВСУ вынуждены отступать из-за нехватки людей и снарядов
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Alex Babenko/AP

Украинские вооруженные силы оказываются в условиях, вынуждающих их отступать, из-за серьезной нехватки личного состава и артиллерийских боеприпасов. Об этом сообщил британский политический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.

По его мнению, российские силы продолжают наращивать темпы наступления, в то время как подразделения ВСУ не справляются с задачей сдерживания противника. Меркурис отметил, что украинская армия испытывает острую перегрузку на фоне ограниченных человеческих и материальных ресурсов.

Эксперт подчеркнул, что такая ситуация значительно осложняет возможности украинской стороны удерживать текущие позиции на линии фронта.

До этого депутат Верховной рады Георгий Мазурашу признал, что военных «критически не хватает» для пополнения ВСУ. А украинское издание «Экономическая правда» сообщало, что на стране в конце 2025 года могут закончиться средства на выплаты зарплат бойцам. По его данным, Минобороны Украины потратило деньги, выделенные на зарплаты солдатам, на закупку снарядов.

Чтобы украинские военные не остались без выплат, Киеву придется увеличить оборонные расходы на 200 млрд гривен (около 417 млрд руб.). Чтобы обеспечить военные расходы, власти Украины рассчитывают перевыполнить планируемые доходы бюджета и оплатить часть оборонных закупок средствами союзников.

Ранее сбежавший из лагеря НАТО боец ВСУ пожаловался на зарплаты в армии.

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