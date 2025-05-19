Военных «критически не хватает» для пополнения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил депутат Верховной рады Георгий Мазурашу, передает украинское издание «Страна».

«Мы понимаем, что критически не хватает кадров для армии. Можно, конечно, (Спрятать. — «Газета.Ru») голову в песок и делать вид дальше, что все хорошо, что нужно всех загонять в армию и типа это как-то решит проблему, но мы понимаем, что это расчет на каких-то дебилов, которые это не понимают», — сказал он.

До этого украинское издание «Экономическая правда» сообщало, что на Украине в конце 2025 года могут закончиться средства на выплаты зарплат бойцам Вооруженных сил страны (ВСУ). По его данным, Минобороны Украины потратило деньги, выделенные на зарплаты солдатам, на закупку снарядов. Чтобы украинские военные не остались без выплат, Киеву придется увеличить оборонные расходы на 200 млрд гривен (около 417 млрд руб.). Чтобы обеспечить военные расходы, власти Украины рассчитывают перевыполнить планируемые доходы бюджета и оплатить часть оборонных закупок средствами союзников.

Ранее сбежавший из лагеря НАТО боец ВСУ пожаловался на зарплаты в армии.