Сбежавший из лагеря НАТО боец ВСУ пожаловался на уровень зарплат в армии

Зарплата в Вооруженных силах Украины (ВСУ) ниже прожиточного минимума. Об этом РИА Новости заявил мобилизованный водитель экскаватора, сбежавший из лагеря обучения НАТО в Великобритании.

«За мой первый месяц нахождения в ВСУ я получил 20 тысяч гривен (около 42,5 тысячи рублей — «Газета.Ru»)... Это самый минимум. Для Киева это ничего. Ты только за квартиру платишь 10-15 тысяч (около 21,2-31,9 тысячи рублей — «Газета.Ru»). Это только за жилье, а там еще за услуги 1,5-2 тысячи гривен (Около 3-4 тысячи рублей — «Газета.Ru»)», — сказал мужчина.

Украинец добавил, что до службы в армии он работал на автопредприятии. По словам украинца, там он получал около 40 тысяч гривен (около 85 тысяч рублей) в месяц. Также мобилизованный работал дальнобойщиком, за что часто получал более 80 тысяч гривен (около 170 тысяч рублей).

В декабре прошлого года пленный военнослужащий ВСУ младший лейтенант Павел Салий сообщил, что иностранные военные, принимающие участие в боевых действиях на Украине, получают в семь раз больше, чем мобилизованные украинцы.

Ранее пленный из ВСУ пожаловался на комплектование подразделений «не пойми кем».