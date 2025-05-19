Тот факт, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Новооленовка в Донецкой народной республике, позволяет значительно ограничить логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в окрестностях Константиновки. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Новооленовка позволяет нашим силам существенно ограничить логистику противника южнее, западнее и юго-западнее населенного пункта», — сказал собеседник агентства.

18 мая пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что село Богатырь в ДНР перешло под контроль российских военнослужащих. В боях за данный населенный пункт участвовали подразделения группировки войск «Восток».

19 мая глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что после того, как российские войска освободили населенный пункт Богатырь в Донецкой народной республике, Вооруженные силы Украины могут скорректировать свои действия, перебросив на это направление силы из района Красноармейска.

Ранее российский боец рассказал, сколько дней длились штурм и зачистка Богатыря в ДНР.