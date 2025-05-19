На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В силовых структурах рассказали об обстановке вокруг Новооленовки после ее освобождения

ТАСС: освобождение Новооленовки ограничивает логистику ВСУ у Константиновки
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Тот факт, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Новооленовка в Донецкой народной республике, позволяет значительно ограничить логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в окрестностях Константиновки. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Новооленовка позволяет нашим силам существенно ограничить логистику противника южнее, западнее и юго-западнее населенного пункта», — сказал собеседник агентства.

18 мая пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что село Богатырь в ДНР перешло под контроль российских военнослужащих. В боях за данный населенный пункт участвовали подразделения группировки войск «Восток».

19 мая глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что после того, как российские войска освободили населенный пункт Богатырь в Донецкой народной республике, Вооруженные силы Украины могут скорректировать свои действия, перебросив на это направление силы из района Красноармейска.

Ранее российский боец рассказал, сколько дней длились штурм и зачистка Богатыря в ДНР.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами