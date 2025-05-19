Военный обозреватель Влад Шлепченко в эфире Tsargrad.tv прокомментировал увольнение командира 47-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Ширшина после провала в Курской области. По мнению эксперта, это хороший знак для России.

«Во-первых, силы противника истощаются. Во-вторых, у них пошел надлом. <...> Мне, конечно, удивительно слышать, что в условиях войны комбат может просто положить рапорт на стол и сказать, что «меня война достала, я ухожу». Это очень забавно наблюдать. Но, видимо, ситуация настолько катастрофичная, что уже идут такие публичные истерики», — отметил Шлепченко.

Таким образом, ВСУ вступают в «терминальную стадию» своего существования, добавил он.

17 мая сообщалось, что российские десантники, защищающие приграничный поселок Теткино в Курской области, пресекли попытку штурмовиков украинского национального батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России) пересечь границу РФ.

Позднее стало известно об отставке Ширшина. Комбриг не раз критиковал командование ВСУ. 17 мая СМИ сообщили, что он сам подал в отставку из-за «тупых задач», которые ставят военным в зоне боевых действий.

Ранее в Госдуме указали на попытки ВСУ добыть «маленькую победку» перед беседой Путина и Трампа.