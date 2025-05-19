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В Минобороны отчитались об ударах по объектам ВСУ за сутки

Минобороны: ВС РФ поразили инфраструктуру аэродромов и склады ВСУ в 142 районах
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные за сутки нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также складам с боеприпасами и пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 142 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В сообщении ведомства уточняется, что российские войска наносили удары по объектам противника оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетами и артиллерией.

19 мая стало известно, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Новооленовка в Донецкой народной республике. По данным ведомства, во время наступления военные нанесли удары по подразделениям Вооруженных сил и национальной гвардии Украины в нескольких населенных пунктах: Разино, Красноармейск, Гродовка, Новая Полтавка, Миролюбовка, Петровское, Новоэкономическое, Новосергеевка, Ульяновка и Коптево.

В результате боев за сутки украинская сторона, по оценкам российской армии, потеряла до 455 военнослужащих. Также были уничтожены три пикапа и несколько единиц западной техники, включая американскую бронемашину MaxxPro, бронетранспортеры M113 и боевую машину пехоты Bradley.

Кроме того, подразделения группировки российских войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Марьино в Сумской области.

Ранее в Запорожской области уничтожили склады боеприпасов ВСУ.

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