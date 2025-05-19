Российские войска уничтожили два склада боеприпасов и пункт заправки техники в поселке Кушугум в пригороде подконтрольного Вооруженным силам Украины (ВСУ) Запорожья. Об этом сообщил в интервью РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Кушугум... Уничтожено: два склада боеприпасов... Пункт заправки техники (1000+ литров горючего)», — поделился подпольщик.

До этого военный эксперт Виталий Киселев рассказал, что в настоящее время интенсивные боевые действия продолжаются на Запорожском направлении. В районе населенных пунктов Малые и Большие Щербаки ВСУ регулярно предпринимают попытки контратак. По оценке эксперта, украинская сторона стремится удержать позиции перед возможным перемирием, осознавая истощение собственных резервов.

В конце прошлого года начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что с начала СВО потери украинской армии составили около 1 млн человек. Помимо потерь в живой силе, ВСУ также лишились около 20 тысяч танков и боевых бронемашин, свыше 19,5 тысячи орудий полевой артиллерии.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков предположил, что ВС РФ летом могут начать наступление ради освобождения пятой области.