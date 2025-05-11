Выяснилась причина, по которой военком в Харькове дважды ударил мужчину в живот

Харьковский областной ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) подтвердил, что его сотрудник ударил мужчину во время проверки документов, и пообещал расследовать инцидент. Об этом пишет «Страна.ua».

По версии ТЦК, конфликт произошел из-за «провокационных действий со стороны гражданина», а затем перерос в «физическое противостояние». При этом в военкомате осудили поведение своего сотрудника, который стал участником спора.

До этого стало известно, что в Харькове сотрудник ТЦК дважды ударил в живот молодого человека, пока второй военком проверял у него документы. В кадре на видео с места происшествия присутствуют пять сотрудников ТЦК, при этом полицейских нет.

С прошлого октября мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Военкомы и полиция организовали рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах и на курортах. Кроме того, облавы устраивают на городских рынках республики. Мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов, а разбираются уже в военкоматах. 12 марта Верховная рада в первом чтении поддержала введение уголовной ответственности для сотрудников военкоматов и членов медицинских комиссий за нарушение правил призыва в ряды Вооруженных сил Украины.

Ранее в Луцке военкомы «бусифицировали» курьера службы доставки.